Встречу Украины, России и ЕС по газу отменили, в "Нафтогазе" об этом не знают

НАК "Нафтогаз Украины" / Reuters

Экспертная трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газу, запланированная на вторник, 15 января, не состоится.

Об этом сообщила пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

"Экспертные консультации, которые были запланированы на 15 января в преддверии министерской встречи, не состоятся", - приводит агентство слова Итконен.

При этом встреча министров по-прежнему запланирована на 21 января в Брюсселе.

Читайте такжеПочему попытка Нафтогаза победить Газпром обречена на провалВместе с тем в "Нафтогазе" подтвердили участие не только украинской, но и европейской стороны во встрече.

"На данный момент подтверждено участие украинской и европейской стороны. Если завтра не будет российской стороны, то встреча будет двусторонней, и после этого мы будем комментировать ситуацию", - написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее сообщалось "Нафтогаз" готов отказаться от иска в Стокгольмском арбитраже к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит газа почти на $12 млрд в случае заключения нового долгосрочного контракта.

Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Вопрос сохранения транзита после 2019 года обсуждается в том числе в контексте строительства газопровода Северный поток-2, который пойдет в обход транзитных государств.