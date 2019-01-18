Экологи рассказали, какие города Украины уйдут под воду

Украине грозит затопление более миллиона гектаров земли, в том числе зона отдыха, промышленные и военные объекты, жилые районы.

Экологическая катастрофа может наступить уже 2100 году, говорится в исследовании Центра экологических инициатив "Экодействие".

Отмечается, что к 2100 году глобальная температура поднимется на 4 градуса Цельсия, а уровень моря - на один метр.

Эксперты установили, что при таком сценарии больше всего пострадают Крым, Херсонская и Одесская области. Небольшие поселения вроде Щелкино (АР Крым), Вилково (Одесская область) и Голая Пристань (Херсонская область), с общим населением почти 35 тыс. людей могут полностью уйти под воду.

Кроме того, поднятие уровня моря в конце XXI века также грозит затопить почти треть Бердянска, пятую часть Феодосии, 17,1% Одессы, 13,4% Херсона, 10,4% Керчи, 8,9% Николаева и т.д. В общем, по данным "Экодействия", от глобального потепления пострадают 34 города, 48 пгт и более 500 сел и поселков в Украине.

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Сложно оценить, сколько людей потеряют свои дома, но в нынешней зоне затопления расположены почти 52 тыс. жилых зданий, большинство их них - в Одесской и Запорожской областях.

Эксперты прогнозируют и инфраструктурные потери: будут разрушены около 5,5 тыс. км дорог с твердым покрытием, 700 км линий электропередач, шесть железнодорожных вокзалов, 15 станций и 53 порта, пишет Новое время.

Незаконные застройки в береговой зоне только усилят разрушение берега: в зону затопления попадают почти 300 отелей, а пострадают такие курорты, как Затока, Коблево, Железный порт, Скадовск, Кирилловка, Бердянск, Лазурное, Межводное, Черноморское, Саки и другие.

Затопленные военные базы и полигоны, свалки, очистные сооружения и кладбища могут в разы усугубить экологическую ситуацию в прибрежной зоне. В опасности - мариупольский металлургический комбинат Азовсталь, кислотные отстойники Крымского Титана и некоторые портовые нефтебазы.

Напомним, ранее эколог назвал районы Киева, которым грозит затопление.