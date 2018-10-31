Опасный паводок: эколог назвал районы Киева, которым грозит затопление

В августе центр Киева затопило после ливня / Фейсбук В.Бугаенко

В результате мощных дождей, а также после снежной зимы в Киеве можно ожидать опасного паводка, заявил эколог Алексей Василюк.

"Когда земля сначала промокла, а потом замерзла, а после резкого потепления снег тает, но не идет в замерзшую землю. И когда сходит паводок на Днепре и на Десне - тогда именно в Киеве может состояться самый большой паводок в Украине. Обе реки текут с заболоченных регионов Беларуси и России, где больше снега. И поэтому такой паводок может произойти в любое время", - подчеркнул он в интервью "Апострофу".

По его словам, существует возможность частично управлять водами Днепра, поскольку построен каскад водохранилищ, в то же время на Десне таких регулируемых сооружений нет, поэтому в случае большого паводка, вода через Троещину потечет на левый берег Киева.

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Василюк также спрогнозировал, что в случае сильного паводка под воду уйдут несколько районов столицы.

"В свое время мы моделировали ситуацию - что будет, если придет столько воды, как в 1970 году. В результате наших подсчетов получается следующая картина - затапливается почти весь левый берег, весь Подол, Оболонь", - рассказал эксперт.

Напомним, в августе 2018 года центр Киева буквально утонул после мощного ливня.