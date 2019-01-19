На Донбассе в зоне ООС в доме нашли тела офицеров ВСУ: подробности инцидента

Тот самый дом / "Факты"

На Донетчине в одном из жилых домов села Калиновое были обнаружены трупы двоих офицеров Вооруженных сил Украины.

Один из них, имевшего звания майора, умер от огнестрельного ранения в голову, другой же, по предварительным данным, умер от побоев. Кроме того, на месте инцидента был обнаружен пистолет Макарова.

В Главке Нацполиции по Донецкой области открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Однако официальных комментариев по факту инцидента правоохранители пока не дают.

Читайте также"Раздевайся, будешь богатырей обслуживать": в ВСУ разразился секс-скандалФакт смерти двух военнослужащих позднее подтвердил начальник пресс-центра Штаба Операции Объединенных сил Виталий Саранцев. Он отметил, что инцидент не связан с выполнением офицерами боевого задания.

По данным портала "Факты", оба военнослужащих входили в состав части ВСУ, дислоцированной в селе Калиновое. Как предполагают журналисты, между мужчинами произошел конфликт после совместного застолья.

Напомним, ранее под Марьинкой разведчика ВСУ забил до смерти командир.