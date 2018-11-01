Под Марьинкой разведчика ВСУ забил до смерти командир – СМИ

В зоне проведения ООС под Марьинкой, Донецкой области, вышестоящий командир забил до смерти подчиненного - командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ярослава Гаврилюка (позывной "Сява").

Избивший погибшего военного – одессит, но несмотря на офицерскую должность, он носит сержантские погоны.

"Под Марьинкой его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство", — рассказал собеседник "Думской" в прокуратуре.

Издание отмечает, что Андрей М. родился в 1973 году, окончил Одесскую национальную юридическую академию, был членом сепаратистской партии "Родина" и баллотировался от нее в 2010 году в Одесский облсовет.

Сослуживцы погибшего утверждают, что военные служили вместе года полтора, и Андрей часто нападал на Ярослава.

Как говорится в сообщении, родственница подозреваемого командира-разведчика работает в учебном заведении МВД Украины, поэтому сослуживцы Ярослава опасаются, что он уйдет от ответственности.

Напомним, ранее было озвучено число самоубийств военных ВСУ в зоне конфликта на Донбассе.