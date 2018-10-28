Матиос назвал число самоубийств военных ВСУ в зоне конфликта на Донбассе

Стало известно число самоубийство среди бойцов ВСУ / unn.com.ua

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что за четыре года войны из 2700 небоевых потерь в рядах ВСУ, 891 случай — болезни, а 615 — самоубийства, в том числе в зоне ООС — 282.

"За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление (алкоголь, наркотики), 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 случай нарушения мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства (в том числе в зоне ООС — 282).

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И самое главное — только треть самоубийств совершено в зоне АТО, во время несения службы. Остальное — после отвода в пункты постоянной дислокации на восстановление", - подчеркнул он в интервью "Зеркалу недели".

Ранее главный военный прокурор назвал цифры небоевых потерь ВСУ за четыре годы войны.

Напомним, ранее сообщалось о загадочном самоубийстве срочника на Черниговщине.