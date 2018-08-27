Загадочное самоубийство срочника на Черниговщине: в военной прокуратуре раскрыли подробности

Появились подробности самоубийства срочника на Черниговщине / Открытые источники

Военная прокуратура продолжает расследовать самоубийство солдата срочной службы Станислава Горвата, который 7 августа совершил самоубийство в учебном центре "Десна" в Черниговской области. По уточненным данным, он выпустил себе в голову автоматную очередь из 16 пуль.

При этом следователи пришли к выводу, что речь все-таки идет о самоубийстве: об этом, по их словам, свидетельствует положения тела погибшего, расположение оружия и гильз (разлет до 0,5 метра), а также время, которое необходимо для отстрела 16 патронов (а именно – 1,5 секунды). При этом особо отмечается, что следов борьбы, перемещения или волочения трупа не обнаружено. Кроме того, у тела предположительно нашли предсмертные записки. Их авторство сейчас устанавливается.

В то же время допрошенные сослуживцы солдата утверждают, что настроение у того было хорошее, на семейные проблемы он не жаловался. Следствие пока устанавливает, были ли конфликты между солдатом и сослуживцами или командованием части.

Напомним, состоявшиеся 24 августа торжества в центре Киева, посвященные Дню независимости Украины, запомнились не только военным парадом, но и происшествием, которое случилось с солдатом из почетного караула, потерявшим сознание.