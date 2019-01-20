"Вода наша": На Виннитчине чиновник на Крещение поскандалил со священниками бывшей УПЦ МП

Крещенское богослужение / УНИАН

Поселковый глава Браилова, что на Виннитчине, Валерий Резидент, всеми силами пытался сорвать освящение воды общиной бывшей УПЦ МП.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале недавно упраздненной решением Вселенского патриархата церкви.

Резидент пришел туда, где священник бывшей УПЦ МП отец Михаил вместе с мирянами совершал торжественный крещенский молебен возле водоема неподалеку от сахарного завода. Компанию поселковому главу Браилова составил священник ПЦУ, отец Леонид.

Читайте такжеСтало известно число приходов УПЦ МП, присоединившихся к Православной церкви УкраиныЗатем Резидент, не дожидаясь конца молебна, начал кричать в микрофон- мол, "отца Михаила никто сюда не приглашал, он - московский поп".

Далее, глава Браилова, уже в компании священника ПЦУ, отца Сергия из Жмеринки, отправился к водоему рядом с электростанцией, где крещенский молебен служил протоиерей Ростислав (Шемет).

"Они пытались не дать священнику совершить освящение, в частности, как рассказали очевидцы, выкрикивать: "вода наша, а не ваша", "кто вам дал право на освящение воды на водоемах", — заявили представители бывшей УПЦ МП.

Напомним, ранее в Сумах в храме УПЦ МП во время богослужения прогремел взрыв. Позднее стало известно, что именно взорвалось и кто был задержан правоохранителями.