"Вода наша": На Виннитчине чиновник на Крещение поскандалил со священниками бывшей УПЦ МП

Скандалы чиновник закатывал в компании со священниками Православной церкви Украины.
Поселковый глава Браилова, что на Виннитчине, Валерий Резидент, всеми силами пытался сорвать освящение воды общиной бывшей УПЦ МП.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале недавно упраздненной решением Вселенского патриархата церкви.
Резидент пришел туда, где священник бывшей УПЦ МП отец Михаил вместе с мирянами совершал торжественный крещенский молебен возле водоема неподалеку от сахарного завода. Компанию поселковому главу Браилова составил священник ПЦУ, отец Леонид.
Читайте такжеСтало известно число приходов УПЦ МП, присоединившихся к Православной церкви УкраиныЗатем Резидент, не дожидаясь конца молебна, начал кричать в микрофон- мол, "отца Михаила никто сюда не приглашал, он - московский поп".
Далее, глава Браилова, уже в компании священника ПЦУ, отца Сергия из Жмеринки, отправился к водоему рядом с электростанцией, где крещенский молебен служил протоиерей Ростислав (Шемет).
"Они пытались не дать священнику совершить освящение, в частности, как рассказали очевидцы, выкрикивать: "вода наша, а не ваша", "кто вам дал право на освящение воды на водоемах", — заявили представители бывшей УПЦ МП.
Напомним, ранее в Сумах в храме УПЦ МП во время богослужения прогремел взрыв. Позднее стало известно, что именно взорвалось и кто был задержан правоохранителями.