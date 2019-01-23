Эксперт объяснил, почему Путину надо сказать спасибо за Крымский мост

Украине может быть полезен Крымский мост, полагает экономист / most.life

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что президент России Владимир Путин создал для Украины очень хорошее логистическое транспортное сооружение — Крымский мост — с точки зрения возвращения нашей страной Кубани.

Нужно посмотреть, как Керченский мост переживет 2019-2020 годы, что будет с ним происходить, пока очень сложно понять, что украинскому государству нужно будет с ним делать, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

"…Потому что автомобильный мост, а тем более — железнодорожный, серьезно меняют модель экосистемы в Керченском проливе и Азовско-Черноморском бассейне…", — отметил собеседник.

По его словам, "если удастся каким-то образом уравновесить баланс, то этот мост будет необходим Украине, поскольку он будет хорошей логистической транспортной связкой с нашей коренной территорией, коей является Кубань".

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт"Также легко будет доезжать таким путем в Ростовскую область и Ставрополь. Поэтому, с точки зрения возвращения Украиной своих коренных земель, Путин для нас создал очень хорошее логистическое транспортное сооружение", — добавил Соскин.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.