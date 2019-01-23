"Отбросьте иллюзии": эксперт объяснил, почему в 2019 году украинцы продолжат выживать, а не начнут жить

Украинцы / РИА Новости

Ожидать в 2019 году повышения уровня жизни украинцам не стоит - вместо того чтобы начать жить страна продолжит выживать.

Такое мнение выразил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в чате на Главреде.

"Грядут президентские выборы: 31 марта - первый тур, в апреле - второй тур, а потом инаугурация. То есть полгода уйдет на президентские выборы, а потом начнется подготовка к парламентским, которые у нас состоятся осенью. Поэтому нет никаких шансов, что в этот период уровень жизни украинцев начнет повышаться. Отбросьте эти иллюзии: уровень жизни не повысится, дай бог, чтобы ситуация не ухудшилась еще больше, или чтобы вообще не произошел обвал", - предупреждает Соскин.

Читайте такжеСМИ узнали о решении НАБУ по делу в отношении ГройсманаПо его словам, ситуация с национальной валютой сегодня "очень опасная".

"Потому что внутренней основы финансовой и валютной стабильности в Украине нет. Все держится на деньгах МВФ и других вливаниях от Европейского банка, Евросоюза и Всемирного банка в Украину. Финансово-экономическая политика, которую проводит режим Порошенко-Гройсмана, гибельна для Украины. Поэтому трудно сказать, что может произойти. Однако ничего хорошего для гривны я не вижу в 2019 году, особенно после президентских выборов", - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2018 года население Украины сократилось на 187,9 тыс. человек и на 1 ноября составило 42,198 млн человек.

Основная причина сокращения численности населения - смертность, превышающая рождаемость. На 100 умерших в 2018 году приходилось 59 рожденных.