В США могут предоставить Украине новую оборонную помощь

Сенат США / Капитал

В Сенат США внесена резолюция, которая предусматривает увеличение оборонной помощи Украине и поддерживает блокирование строительства газопровода "Северный поток-2".

"Законодатели призывают президента США предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку Украине, особенно с целью укрепления морских возможностей и отражения дальнейшей российской агрессии", - сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

Сенат призывает президента США для безотлагательного проведения совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовского моря.

Сенаторы также обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой охраны.

Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

В документе подчеркивается, что санкции против РФ, являются непосредственным следствием действий властей этой страны, продолжают действовать и усиливаться, пока поведение РФ должным образом не изменится.

Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018 года, которая осуждает российскую агрессию в Керченском проливе и призывает к отмене Северного потока-2 из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Напомним, Военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования побережья оккупированного Крыма и Черноморского побережья возле Новороссийска.