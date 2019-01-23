Американский самолет начал патрулировать побережье Крыма - СМИ

Boeing RC-135V / AirWar

Военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования побережья оккупированного Крыма и Черноморского побережья возле Новороссийска.

Как сообщает Украинский милитарный портал, самолет начал патрулирование около 9 часов утра по киевскому времени.

Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации, полученной с помощью специального радиотехнического оборудования установленного на его борту.

Напомним, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V 9 января совершил многочасовой полет у берегов аннексированного Крыма.