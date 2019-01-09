Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

9 января 2019, 23:18

Воздушное судно пролетело над Керченским проливом не менее шести раз.

Военный самолет США
США контролируют ситуацию у берегов Крыма / 1in.am

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V 9 января совершил многочасовой полет у берегов аннексированного Крыма.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов, воздушное судно с бортовым номером 64-14841 и позывным PING41 вылетело с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит.

Отмечается, что самолет пролетел вдоль Абхазии и Кубани и на протяжении четырех часов летал над водами около захваченного полуострова. Возле Керченского пролива воздушное судно курсировало не менее шести раз. До Севастополя "американец" не долетел всего 46 км, но россияне о нарушении границы не сообщали.

Данный разведывательный самолет способен вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника.

Известно, что самолет дозаправился в воздухе над юго-востоком акватории Черного моря американским заправщиком RC-135T.

Напомним, двумя днями ранее американский стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел длительный разведывательный полет вдоль аннексированного РФ Крыма.

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Россия США разведка Крым самолет граница полет Воздушные Силы
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