У Порошенко похвастались переходом в ПЦУ более 100 приходов

Михайловский Златоверхий монастырь, ПЦУ / archangel.kiev.ua

Под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ) перешло уже более 100 приходов.

Об этом заявила нардеп "Блока Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире телеканала "Прямой".

"На сегодняшний день более ста приходов перешли в приход Единой украинской православной церкви", - сказала Луценко.

Ранее замспикера Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что ни один из представителей поместных православных церквей, за исключением константинопольского, не будет присутствовать на интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания (Думенко), которая должна состояться 2 февраля.

"Никто не собирается направлять своих представителей, кроме вынужденного это сделать Константинополя, на предстоящую 3 февраля интронизацию его так называемого предстоятеля (Епифания. - Прим.)", - сказал Балашов.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.