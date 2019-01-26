Со времен Хрущева не было: В Украине зафиксировали полувековой рекорд по количеству снега

Заснеженная погода в Украине / УНИАН

Настолько снежной зимы, как в 2018/2019, в Украине не было более пятидесяти восьми лет - с 1961 года.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Укргидрометцентра со ссылкой на данные снегомерные съемки.

На отдельных метеорологических станциях на Полтавщине и Кировоградщине высота снежного покрова в конце января достигала 34−47 сантиметров (+2-3 сантиметра к прежним рекордам). Довольно толстым слоем (от 31 до 44 сантиметров) "разлегся" снежный покров в Черниговской, Сумской, Черкасской, Харьковской областях.

Больше же всего по Украине снега выпало в высокогорной области Карпат (до ста сантиметров). Однако, как сообщают синоптики, в ближайшее время погода в стране не будет улучшаться, а снежный покров лишь продолжит расти.

Напомним, ранее синоптик дал пессимистичный прогноз погоды на первый месяц весны.