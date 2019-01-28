Автопарк Порошенко обошелся украинцам в сотни миллионов гривен

Содержание президентского автопарка из 215 машин в 2018 году обошлось бюджету в 252 млн грн.

Об этом сообщили Украинские новости со ссылкой на ответ автобазы Госуправделами (ГУД).

"На балансе организации 215 транспортных средств. Кассовые расходы (на содержание автобазы) в 2018 году по общему и специальному фонду составляли 251 995,1 тыс. грн", - говорится в ответе.

Читайте такжеАвтопарк Порошенко пополнится двумя люксовыми Mercedes за 1,5 миллиона евроКроме того, в 2018-м организация приобрела 29 легковых авто 2018 года выпуска на общую сумму 71,85 млн грн.

"Закупленные транспортные средства используются для обслуживания официальных иностранных делегаций", - сообщили в ГУД.

В частности, были закуплены:

два Mercedes Benz S600 L Guard за 36 млн грн;

два Mercedes Benz S560 за 10 млн грн;

четыре Mercedes Benz V-class за 8,7 млн грн;

одна Toyaota Land Cruiser 200 за 2 млн грн;

20 Toyaota Camry за 15 млн грн.

Авто используются для обслуживания президента, его Администрации, Госуправделами и др.

Издание отмечает, что в 2017 году на содержание 238 автомобилей автобазы ГУД было потрачено 136 млн грн.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.