Украина разорвала еще одно соглашение в рамках СНГ

Кабмин решил, что Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями стран участниц СНГ устарело.
Решением Кабинета министров Украины прекращено действие Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран участниц Содружества независимых государств.
Документ был разработан для реализации межгосударственных торгово-экономических соглашений в рамках СНГ и заключался во время перехода участниц Содружества к рыночным отношениям.
В Кабмине решили, что Соглашение устарело в целом, и не соответствует современному состоянию отношений между странами.
Отмечается, что в Соглашении были указаны принципы заключения, внесения изменений и расторжения торгово-экономических соглашений с указанием объемов, конкретных поставщиков, сроков поставки и закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что недопустимо в условиях рыночной экономики.
Напомним, ранее Кабмин принял решение расторгнуть три соглашения в рамках СНГ.