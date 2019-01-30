Украина разорвала еще одно соглашение в рамках СНГ

Украина выходит из еще одного соглашения в рамках СНГ / Sputnik

Решением Кабинета министров Украины прекращено действие Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран участниц Содружества независимых государств.

Документ был разработан для реализации межгосударственных торгово-экономических соглашений в рамках СНГ и заключался во время перехода участниц Содружества к рыночным отношениям.

В Кабмине решили, что Соглашение устарело в целом, и не соответствует современному состоянию отношений между странами.

Отмечается, что в Соглашении были указаны принципы заключения, внесения изменений и расторжения торгово-экономических соглашений с указанием объемов, конкретных поставщиков, сроков поставки и закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что недопустимо в условиях рыночной экономики.

Напомним, ранее Кабмин принял решение расторгнуть три соглашения в рамках СНГ.