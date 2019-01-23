Украина вышла сразу из нескольких соглашений СНГ

СНГ / Sputnik Кыргызстан

Кабмин принял решение расторгнуть еще несколько соглашений, действующих в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает РБК-Украина, речь идет о следующих соглашениях:

О межгосударственном обмене экономической информацией (подписано 26 июня 1992 года в Минске);

Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности (подписано 24 сентября 1993 года в Москве);

О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности (подписано 15 мая 1992 года в Ташкенте).

Прекращение соглашений обусловлено тем, что Украина имеет ряд обязательств в сфере международной торговли, в частности, как участница Всемирной организации торговли и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, отдельные нормы которого несовместимы с обязательствами в рамках СНГ.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина разорвала 49 договоров с Россией и работает над прекращением еще 47.

"49 договоров с Российской Федерацией прекратили свое существование. Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных. Сейчас прорабатывается второй пакет - еще почти 50 договоров", - сказал Климкин.