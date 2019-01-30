В Украине появился первый район, полностью "зачищенный" от УПЦ МП

Крест. Иллюстративное фото / УНИАН

В Сокальском районе Львовщины все девять общин бывшей УПЦ МП перешли в лоно Православной церкви Украины.

Соответствующее сообщение в соцсети Facebook опубликовал председатель райадминистрации Николай Пасько.

"Сокальщина полностью очистилась [от УПЦ МП – "Главред"]! Поздравляю всех украинцев! Слава Украине!", - написал он на своей странице.

По словам Пасько, теперь в населенных пунктах Стенятин, Великие Мосты, Каров, Корчев, Поддубное, Михайловка, Свитазев, Угнев и Шпиколосы "не осталось и следа от Московского патриархата.

Напомним, ранее у президента Порошенко похвастались переходом в ПЦУ более ста приходов бывшей УПЦ МП. До этого число таковых приходов озвучивал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.