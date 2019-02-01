От новых платежек до евроблях: что ждет украинцев с 1 февраля

В Украине заканчивается льготный период растаможки евроблях / УНИАН

Февраль 2019 года принесет украинцам ряд изменений и нововведений. Предлагаем Вам ознакомиться с основными новациями.

Растаможка евроблях: конец льготного периода

Принятие закона о евробляхах в ноябре 2018 года запомнилось политическими баталиями и массовыми акциями в центре Киев. Владельцы авто на еврономерах выражали протест из-за суровых, по их мнению, норм нового законодательства и грозили новыми протестными акциями.

Тем не менее, в соответствии с новым законом, на оформление нерастаможенных авто закон дал 180 дней. Этот срок истекает как раз в феврале 2019 года.

По новому закону, после 22 февраля собственники авто на еврономерах будут платить за оформление полную ставку акциза (а не льготную, как было предусмотрено в первые три месяца).

Кроме того, уже с мая к лицам, которые так и не узаконили свои евробляхи, правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства.

Коммунальные новации: украинцы получат новые платежки

В Украине проходит очередная реформа. На сей раз в сфере рынка электроэнергии. В соответствии с изменениями, отныне потребители будут получать услуги от двух отдельные компании — оператора распределительных систем и поставщика.

Теперь, уже с февраля, конечный потребитель получит квитанции на оплату, в которых будут эти услуги разбиты на два отдельных платежа: счет за услуги распределения, а также за услуги поставки электроэнергии.

Однако паниковать раньше времени не стоит, ведь новация не предполагает заключения новых соглашений.

Безвиз на марше: украинцам "открыли" еще одну страну

Украина продолжает расширять перечень стран, с которыми заключены соглашения о безвизовых поездках.

Новым пунктом назначения для отечественных путешественников может стать Уругвай. С 15 февраля украинцы смогут ездить в эту страну по безвизу.

Безвиз "открыл" для украинцев новую страну

Безвизовый режим между Украиной и Уругваем стал возможен благодаря заключенному межправительственному межгосударственному соглашению о взаимной отмене визовых требований и начале действия безвизового режима.

"Разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней, который может быть восстановлен на другой срок в 90 дней", – говорится в сообщении посольства Украины в Уругвае в Twitter.

"Пакеты малыша": не обидят и самых маленьких украинцев

С февраля будет расширен перечень вещей, которые входят в единовременную натуральную помощь "Пакет малыша", заявили в Кабмине.

"Пакет малыша" формировался на основе опроса молодых мам, перечень вещей будет расширен с февраля 2019 года", - подчеркнул министр социальной политики Андрей Рева.

Как известно, правительственная инициатива "Пакет малыша" - это пилотный национальный проект по социальной защите семей с детьми и поддержке развития ответственного отцовства, который стартовал 1 сентября 2018 года. В детский набор "Пакет малыша", который выдается роженицам, входит 25 необходимых товаров, в том числе пеленки, подгузники, масло, присыпка, распашонки, чепчики, специальный матрас, два вида одеял.

Указанная помощь предоставляется всем семьям, в которых рождаются дети.

Новый закон о валюте: обмен онлайн и упрощение перечислений за рубеж

В Украине с 7 февраля вступит в силу Закон "О валюте и валютных операциях", который предусматривает изменения как для бизнеса, так и для физических лиц.

Согласно новому закону украинцы получат возможность совершать обмен валют онлайн (ограничение до 150 тысяч гривен в день). Отныне каждый желающий сможет как купить, так и продать валюту онлайн.

Украинцы смогут обменять валюту онлайн / telegraf.com.ua

Также упрощается процедура страхования. Новый закон предусматривает возможность заключать договора страхования в валюте.

Кроме того, с февраля граждане Украины получат возможность перечислять валюту за границу без специального счета. Это нововведение призвано облегчить перечисление зарплат, стипендий, алиментов, выплат по судебным документам, оплату лечения, покупку книг, оплату стажировки и т.д. Однако и тут установлен лимит, который составит 150 тыс. грн в день.

Борьба с автонарушителями: в Киеве начнут работу инспектора по парковке

В Киеве на автомобильных дорогах с 1 февраля приступят к работе инспектора по парковке.

Так, первые 10 инспекторов по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА выйдут на улицы для слежения за правилами парковки.

Как анонсировали в Киевской городской государственной администрации, пока для инспекторов это будет тестовый режим работы.

Через 2 месяца будет внедряться второй этап, когда инспектора, а их станет больше, начнут делать фотофиксацию и выписывать штрафы.

"А уже в мае можно будет внедрить третий этап, когда инспектора и полиция смогут принимать более строгие решения. Тогда будет применяться эвакуация припаркованного с нарушением транспорта. Но к тому времени Киевсовет должен внести изменения в некоторые городские положения и документы", - добавили в КГГА.