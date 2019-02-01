"Без насилия": на Волыни нашли мертвыми мать с полуторагодовалым сыном

В Нововолынске погибли женщина и ее маленький ребенок / Скриншот видео с tsn.ua

В Нововолынске Волынской области в жилье нашли мертвыми 36-летнюю женщину и ее полуторагодовалого сына.

На телах погибших не нашли следов насильственной смерти, следствие считает, что они могли отравиться угарным газом, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Волыни.

По факту гибели матери и ребенка в Нововолынске правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой несчастный случай.

Трагедия произошла в пятиэтажном жилом доме в квартире, расположенной на третьем этаже, в жилье есть газовая плита и колонка, пишет ТСН.

В квартире тела нашла свекровь погибшей Людмила Римарук. По ее словам, женщина лежала в ванной комнате, а ребенок находился на полу среди игрушек. Собеседница утверждает, что в этом же жилье шесть лет назад она с сыном отравилась угарным газом, после чего вызвали газовщиков.

"Тогда все службы были, все проверяли, вроде обратка от вытяжки что ли. Так мы вытяжку с колонкой не включали, но проверяли все. Она (невестка — Ред.) же вытяжку не включала, она в ванной была", — утверждает Римарук.

Напомним, 11 января в селе Махаринцы Казатинского района Винницкой области в одноэтажном жилом доме были найдены мертвыми три человека. По предварительным данным, они погибли от травления угарным газом.