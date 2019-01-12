На Виннитчине в доме найдены мертвыми три человека

В селе на Виннитчине погибли три человека / Скриншот видео с youtube.com

В пятницу, 11 января, в селе Махаринцы Казатинского района Винницкой области в одноэтажном жилом доме найдены мертвыми три человека.

На Виннитчине, по предварительным данным, три человека погибли от травления угарным газом, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве добавили, что тела погибших обнаружили днем в одной из квартир дома.

"11 января в 14:00 в с. Махаринцы… в квартире одноэтажного жилого дома обнаружены тела трех человек, которые, по предварительным признакам, погибли от отравления угарным газом", — отметили в ГСЧС.

Ранее стало известно, что вечером 9 января в Николаеве в квартире одного из домов была найдена мертвой молодая супружеская пара. Мужа и жену нашли мертвыми в съемной квартире.