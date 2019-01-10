В Николаеве нашли мертвыми молодых супругов

10 января 2019, 13:15

В Николаеве муж и жена могли погибнуть из-за газовой колонки.

В Николаеве нашли мертвой молодую супружескую пару
В Николаеве погибла молодая супружеская пара / фото: kamin.volyn.ua

В среду вечером, 9 января, в Николаеве в квартире одного из домов была найдена мертвой молодая супружеская пара.

Мужа и жену нашли мертвыми в съемной квартире по адресу ул. Образцова, 3, возможно, они погибли от отравления угарным газом, сообщают Novosti N.

По словам соседей погибших, в квартире давно были проблемы с газовой колонкой — об этом говорили предыдущие квартиранты.

"В полицию позвонила женщина, которая сообщила, что только что ей позвонил ее брат Олег и сообщил, что они с женой чувствуют себя очень плохо, после этого связь (с мужчиной — Ред.) прервалась", — узнало издание.

Потом полицейские выехали по адресу, где жили супруги, и вызывали скорую помощь. правоохранители звонили и стучали в дверь, но им никто не открывал.

"Понимая экстренность ситуации, полицейские, не дожидаясь ГСЧС, взломали дверь и в задымленной квартире обнаружили лежащую без сознания молодую пару", — говорится в материале.

Читайте такжеПогибла целая семья: в Кропивницком найдены мертвыми четыре человекаНайденные пострадавшие еще подавали признаки жизни. Супругов вытащили из квартиры на лестничную клетку, и медики пытались спасти их, но не смогли — муж и жена скончались.

Ранее стало известно, что в селе Камышевка Измаильского района Одесской области злоумышленник убил троих мужчин и женщину — зарубил одного из мужчин топором, а остальных жертв зарезал ножом.

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Николаев угарный газ супруги нашли мертвыми
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