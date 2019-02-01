"Антинародный проект": в Севастополе взбунтовались из-за новой "стройки века"

1 февраля 2019, 14:30

Проект строительства трассы Таврида вызвал острый протест жителей Севастополя.

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В аннексированном Россией Севастополе местные жители выступили против строительства трассы Таврида, проект который предусматривает снос десятков домов и изъятие 34-х земельных участков.

В свою очередь, представители администрации Севастополя обвиняли местных жителей в "меркантильных интересах", передает Крым.Реалии.

Во время общественных слушаний проект строительства вызвал острую реакцию людей, некоторые из них только на встрече узнали, что их дома собираются сносить.

"У нас более тридцати участков идет под снос. Дом, в котором я родилась, будет снесен", – заявила жительница улицы Сапунгорской Анна Иванчихина.

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Представитель "Российского блока" Павел Волков заявил, что неоднократно писал обращения российскому президенту Владимиру Путину по поводу строительства дороги.

"Считаю, что этот проект антинародный. Севастопольцы будут вышвырнуты, их жизни пойдут под откос. Это просто аморально. Этот проект нужно отменить", – заявил Волков.

Напомним, в мае 2018 года состоялось открытие автодорожной части Крымского моста, который соединил российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

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Крым Севастополь трасса Таврида
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