В Бердянске облили зеленкой кандидата в президенты

В Бердянске Запорожской области облили зеленкой депутата Оппозиционного блока и кандидата в президенты Украины Александра Вилкула.

Как сообщает местное издание Бердянск24, инцидент произошел возле дома культуры "Софит", куда нардеп направлялся на встречу с избирателями.

Отмечается, что неизвестные облили Вилкула зеленкой, когда он показался на площади перед домом культуры. Затем несколько десятков горожан заблокировали дверь в здание и пустили туда нардепа в сопровождении охраны.

На место инцидента прибыла полиция. Между правоохранителями и протестующими произошла стычка. Вилкулу удалость попасть в помещение и провести встречу с избирателями со следами зеленки на лице.

В пресс-службе Нацполиции в Запорожской области сообщили, что установили виновника атаки на нардепа. Им оказался местный житель 1985 года рождения. Стражи порядка уверяют, что выяснили и причину нападения. По факту происшествия начата проверка и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Запорожье неизвестные облили зеленкой бывшего депутата городского совета Андрея Иванова, возглавляющего общественную организацию "Полк победы".