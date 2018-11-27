"Ты – злодий, бл*дь": в Житомире облили зеленкой главу управления Госгеокадастра

Сергей Музыченко облили зеленкой/ Скриншот 1+1

Глава Житомирского областного управления Госгеокадастра Сергей Музыченко подвергся нападению активистов прямо в своем рабочем кабинете.

При этом активисты облили его зеленкой, потребовали написать заявление об отставке и пригрозили новыми нападениями.

Кроме того, возле облуправления Госгеокадастра участники акции протеста предъявили претензии Музыченко из-за того, что в Житомирской области ненадлежащим образом решаются вопросы выделения земель участникам АТО и ООС.

Как рассказали в ГУ НП Житомирской области, правоохранители получили информацию о правонарушении, которое имело место в областном управлении Госгеокадастра, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось отом, что в Запорожье облили зеленкой лидера пророссийского "Полка Победы".