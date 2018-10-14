В Запорожье облили зеленкой лидера пророссийского "Полка Победы"

В воскресенье, 14 октября, в Запорожье неизвестные облили зеленкой бывшего депутата городского совета Андрея Иванова, возглавляющего общественную организацию "Полк победы".

Инцидент произошел около 11:00 в кафе "Фиеста". При этом Иванов находился в заведении с Еленой Бережной - матерью погибшей Ирины Бережной, которая была депутатом от Партии регионов, сообщает местное издание 061.ua.

Иванова облили зеленкой за час до проведения митинга на Аллее Славы в честь осовождения города от фашистско-немецких захватчиков.

Мероприятие проходило под охраной полиции. В нем приняли участие около 60 человек.

Организация "Полк Победы" создана по подобию пропутинской российской организации "Бессмертный Полк", пишет Zanoza.

Напомним, в Николаеве на сессии горсовета депутатов облили фекалиями.

Ранее в Киеве вылили фекалии на машину российских дипломатов.