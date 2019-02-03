На Донбассе задержан завербованный через соцсеть Одноклассники боевик

3 февраля 2019, 19:42

Мужчина ранее отбывал срок в местах лишения свободы.

Ранее судимый мужчина снова решил нарушить закон / Фото: Facebook/пресс-служба ООС

В Донецкой области бойцами ВСУ задержан местный житель, намеревавшейся вступить в ряды боевиков.

"По словам опрошенного, в декабре 2018 через социальную сеть Одноклассники с ним связалась его одноклассница, гражданка Ш., которая убедила задержанного проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск, мотивируя денежным обеспечением в размере 20000 рос. Рублей", - сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Злоумышленник был задержан в тылу ВСУ, поскольку не реагировал на сигналы распознания. Позже выяснилось, что 42-летний мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности и провел в местах лишения свободы порядка 15 лет.

/ Фото: Facebook/пресс-служба ООС
/ Фото: Facebook/пресс-служба ООС
/ Фото: Facebook/пресс-служба ООС

Задержанный рассказал, что в Одноклассниках ему написали о месте, где он должен пересечь границу и попасть к пророссийским боевикам. Именно по пути на данную встречу с террористами он и был задержан бойцами ВСУ. Сейчас ведется следствие и выясняется для наказания для потенциального пособника боевиков ДНР.

Как ранее сообщалось, выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко суд Харькова принял решение заключить под стражу.

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боевик задержание ВСУ ООС
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