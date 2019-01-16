Суд Харькова арестовал депортированную из России журналистку Бойко

Суд отправил Бойко в СИЗО по обвинению в госизмене / Фото: Facebook/Елена Бойко

Выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко суд Харькова принял решение заключить под стражу.

"Когда мы с ней говорили в последний раз, ее везли в суд Харькова для избрания меры пресечения. В настоящий момент суд арестовал ее, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова. Местные следователи расследуют дело по ч. 1 ст. 110. УК Украины "Призывы к нарушению территориальной целостности страны", - цитирует Интерфакс адвоката задержанной Галину Перфильеву.

По словам защитницы, Бойко на границе пыталась просить политического убежища в России, но у нее не приняли заявление. Адвокат заявила, что ее подзащитную уже везут из Харькова во Львов, где "ее уже ждут сотрудники СБУ".

Отмечается, что депортировали Бойко в связи с тем, что она не оформила должным образом документы и с 2016 года проживала в России нелегально. После решения суда она отказалась оплатить штраф в пять тысяч рублей, а также купить самостоятельно билеты в Украину, поэтому выдворение было принудительным.

Напомним, ранее российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что готов взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко, проживающую с 2014 года в РФ и разыскиваемую СБУ по обвинению в госизмене.