"Проломленный череп и лужа крови": в Конотопе на супругов с крыши дома рухнула ледяная глыба

В воскресенье, 3 февраля, в Конотопе Сумской области ледяная глыба, упавшая с крыши многоэтажного дома, травмировала супругов.

Мужчина и женщина выходили из магазина, расположенного на первом этаже многоэтажки, когда на них упала ледяная глыба.

"Мужчина с сотрясением мозга находится в больнице. Его жена пострадала меньше. Факт травмирования людей зарегистрирован в полиции. На месте происшествия работают правоохранители. Проводится проверка", - рассказала начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова.

По данным депутата Сумского областного совета Елены Сердюк, у одного мужчины проломлен череп, и еще одна женщина получила серьезные ушибы, а на месте происшествия - лужа крови.

В свою очередь, депутат Конотопского горсовета Елена Багрянцева на своей странице в Facebook опубликовала фото с места происшествия, на которых на тротуарной плитке, а также на снегу и среди ледяных обломков видно несколько обильных пятен крови.

"Только что огромная глыба льда упала с крыши жилого дома по ул. Лазаревского на двух конотопчан. У мужчины 1988 года рождения проломлен череп - он находится в реанимации и хирурги борются за его жизнь. Женщина 1988 г.р. также в тяжелом состоянии с переломами в больнице. На месте происшествия работает полиция", - написала Багрянцева.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, по данному факту правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве на девочку упала ледяная глыба с крыши дома, ребенок в коме.