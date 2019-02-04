"Отмутузили пенсионера из-за партбилета": В ЛНР разразились очередным фейком о бойцах ВСУ

Партбилет КПСС / Ay.by

Террористы группировки "ЛНР" разразились очередным фейком – мол, нетрезвые бойцы ВСУ ограбили и избили пенсионера в находящемся возле линии разграничения поселке Станица Луганская.

Фейковую версию инцидента на брифинге озвучил "официальный представитель Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

"По информации от жителей временно оккупированной украинскими войсками территории Донбасса, в населенном пункте Станица Луганская трое военнослужащих 25-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения вломились в дом пенсионера, забрали ценные вещи, продукты и деньги. В ходе грабежа боевики нашли старый партийный билет пенсионера, после чего назвали его красным оккупантом и жестоко избили", – заявил он.

Напомним, ранее боевики "ЛНР" выдали очередной фейк о польских снайпершах-"валькириях" в рядах ВСУ.