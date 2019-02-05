Против похваставшейся открытием уголовных дел ГПУ открыли уголовное дело - СМИ

НАБУ / Радио.Свобода

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное дело после покупки Генпрокуратурой 17 автомобилей на сумму 12 млн грн в 2017 году.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Дело по ч. 2 ст. 210 ("Нарушение законодательства о бюджетной системе") УК Украины открыто 31 января.

По словам собеседника издания, открыть производство антикоррупционное ведомство обязал суд.

В 2017 году ГПУ купила 17 легковых авто на сумму 12 млн гривен, несмотря на решение Кабина приостановить закупку транспортных средств.

Ранее в ГПУ заявили о возбуждении уголовных дел против Виктора Медведчука по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Публичные призывы к действиям с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, госизмена). Материалы уголовных дел будут переданы в Службу безопасности Украины, по словам пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган, "по подследственности".

Дела заведены из-за заявления Медведчука на съезде партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" 29 января, на котором он предложил сделать Донбасс автономным регионом в составе Украины.