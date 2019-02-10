Порошенко пообещал наступить на Украину сразу по пяти направлениям

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина якобы начала преодолевает кризис, вызванный агрессией России, и уже восстанавливает экономический рост.

По его словам, "худшее - точно позади", передает Интерфакс-Украина.

"Надежду вселяет то, что худшее - точно позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, - отступает. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни", - заявил Порошенко на форуме "Открытый диалог", который прошел в субботу, 9 февраля.

Президент уверяет, что "сегодня мы уже можем ставить себе те задачи, которые еще вчера казались бы пустыми обещаниями".

"Итак, наступать будем по пяти направлениям: агропромышленный комплекс, ИТ-индустрия, машиностроение, инфраструктура и логистика, туризм", - отметил он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Украину ждет "безопасность и благосостояние" в случае, если страна станет членом Евросоюза и НАТО.

"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - сказал он.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.