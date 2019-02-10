Порошенко пообещал наступить на Украину сразу по пяти направлениям

Президент уверяет, что "сегодня мы уже можем ставить себе те задачи, которые еще вчера казались бы пустыми обещаниями".
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина якобы начала преодолевает кризис, вызванный агрессией России, и уже восстанавливает экономический рост.
По его словам, "худшее - точно позади", передает Интерфакс-Украина.
"Надежду вселяет то, что худшее - точно позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, - отступает. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни", - заявил Порошенко на форуме "Открытый диалог", который прошел в субботу, 9 февраля.
Президент уверяет, что "сегодня мы уже можем ставить себе те задачи, которые еще вчера казались бы пустыми обещаниями".
"Итак, наступать будем по пяти направлениям: агропромышленный комплекс, ИТ-индустрия, машиностроение, инфраструктура и логистика, туризм", - отметил он.
Ранее Петр Порошенко заявил, что Украину ждет "безопасность и благосостояние" в случае, если страна станет членом Евросоюза и НАТО.
"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - сказал он.
В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.
Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.