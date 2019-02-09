Порошенко пообщал украинцам благосостояние через "поворот"

Президент Украины Петр Порошенко / Радио.Свобода

Президент Петр Порошенко заявил, что Украину ждет "безопасность и благосостояние" в случае, если страна станет членом Евросоюза и НАТО.

"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - приводит его слова Интерфакс-Украина.

Порошенко подчеркнул, что присоединение Украины к ЕС и НАТО улучшит инвестиционный климат в стране.

Ранее Центризбирком обратил внимание, что в декларации президента Петра Порошенко значатся неуплата налогов и туристическое судно, которое он не указал в своей декларации.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.