Минус один: офицер ВСУ выложил видео уничтожения техники террористов на Донбассе

Момент боя / скриншот из видео

Во всемирной Сети опубликовали видеоролик уничтожения бойцами ВСУ вражеской БМП в зоне ООС на Донбассе - в районе Светлодарской дуги. Его сделал достоянием общественности известный волонтер и офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам-ОСам об излишней военной технике на Светлодарской дуге. Над интересным предложением бойцы размышляли не долго. Результатом удачного второго выстрела у оккупантов стало на одну БМП меньше, а парни ждут новых интересных заявок", — подписал он видео.

Напомним, ранее Штефан показал видеоролик уничтожения позиции боевиков,а также озвучил цифры ощутимых потерь террористов "Л/ДНР".