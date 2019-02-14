"Осуществится ли "Мрия": когда Украина достроит второй Ан-225

Ан-225 / CNN

Компания "Антонов" построила только один самолет Ан-225 ("Мрия"), он впервые полетел в 1988 году и с тех пор собирает толпы поклонников по всему миру.

Судьба второго Ан-225 до сих пор остается неопределенной и если он будет завершен, то его длина достигнет 84 метра - на целых 9 метров длиннее, чем самый большой в мире пассажирский самолет - Airbus A380.

Как сообщает CNN, растущий интерес частного сектора к освоению космоса, а также потребность в огромных самолетах может все же изменить судьбу "Мрии".

На данный момент второй Ан-225 изготовлен примерно на 70%. Все основные элементы его надстройки изготовлены, включая фюзеляж, крылья, носовую часть и хвост. Чтобы завершить работы необходимы инвестиции от 250-350 млн долларов.

Как только будут вложены средства, будут установлены все комлектующие, разработана панель управления и закончен горизонтальный стабилизатор.

Отметим, что в 2016 году уже были огромные шансы завершить работу над вторым Ан-225, когда Китай выразил заинтересованность в данном проекте, но из-за трудностей с транспортировкой частей самолета в КНР, этого не произошло.

Ранее стало известно, что украинская компания планирует открыть завод по производству гидросамолетов в парке обороны Kinfra Wing Commander в Оттаппаламе (Индия).