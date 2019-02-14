В Тернопольской области рухнул автомобильный мост

Мост не выдержал нагрузки / Фото: пресс-служба полиции

В селе Лысовцы Тернопольской области неожиданно обвалился мост через реку Серет.

По информации пресс-службы местной полиции, в момент происшествия автомобилей на мосту не было, поэтому жертв удалось избежать.

В Укравтодоре пояснили, что мост является частью дороги Р-24 Татаров — Каменец-Подольский. В госпредприятии уверяют, что разбили ее грузовые автомобили, поскольку рядом расположен карьер, из которого систематически вывозили стройматериалы.

Отмечается, что в 2018 году мост признали аварийным, однако грузовики продолжили по нему курсировать. В Укравтодоре заверяют, что планировали ремонтировать строение в текущем году.

По словам руководителя Залищицкого ДЭУ Михаила Харука, факту обрушения удивляться не приходится. Водители игнорировали знаки ограничения скорости и ежедневно перевозили тонны материалов.

Мост намерены отремонтировать, но после того, как для этого будут подходящие погодные условия.

Напомним, в Москве произошло обрушение части здания, в котором россияне разрабатывали проект строительства Крымского моста.