Эксперт озвучил итоги деятельности руководства Нафтогаза

Работа руководства Нафтогаза, по мнению аналитика, должна быть проанализирована правоохранительными органами / УНИАН

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич считает положительной решительность нынешнего руководства Нафтогаза в вопросе подачи иска против Газпрома в Стокгольмский арбитраж, поскольку победы Украины мало кто ожидал.

"А среди минусов – тарифная реформа, которую Нафтогаз не принимал, но всячески промоутировал. Это же касается и тарифов на транзит – в итоге в прошлом году НКРЭ уменьшила его в два раза, прямо заявив, что Укртрансгаз не смог доказать необходимость таких тарифов", - сказал он во время чата в Главреде.

Эксперт полагает, что необходимо выделить провал программы "2020", которой предусматривалась интесификация добычи газа, однако последовал спад и технические потери.

"Ну и история с зарплатами – люди возомнили себя руководителями Shell, при том, что масштабы нашей нефтебогадельни несопоставимы. А премии стали венцом. 4 млрд гривен выделяется на содержание Нафтогаза – но что идут такие деньги?" – отметил аналитик.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал результат переговоров по транзиту газа с Газпромом после выборовПо словам Марунича, руководители Нафтогаза незаконно клали огромную выручку госпредприятия на депозиты в украинские банки. Он подчеркивает, что это можно было оправдать, если бы Нафтогаз был частным предприятием.

Эксперт подчеркнул, что вопросы также вызывает проблема разделения Нафтогаза.

"У компании есть свой план анбандлинга, и последняя история с не привлеченными бондами была раскритикована главой европейского энергетического сообщества Янезом Копачем, потому что всем понятно, что если Нафтогаз берет такой кредит, то не собирается разделяться, и он сказал прямым текстом: ребята, у вас есть план анбандлинга, вы не можете брать эти деньги, вас не должно быть в текущем виде, вы должны быть маленьким трейдером – а если вы маленький трейдер, вам не нужно привлекать такие средства. Потом от идеи отказались: по одной версии – сам Нафтогаз, по другой – в Кабмине сказали: "Размещение под 11%? Вы нас собираетесь под монастырь подвести?" – констатировал он.

Марунич добавил, что это могло быть основанием для расследования правоохранительными органами, поскольку руководство Нафтогаза, по сути, расходует деньги, которые украинцы оплачивают за тарифы.

Напомним, во время чата в Главреде Марунич напомнил, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик за последние три года неоднократно обещал сделать государственные шахты рентабельными, себестоимость продукции по-прежнему превышает продажную цену.