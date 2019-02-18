"Ненавижу украинский": в столичном кафе официантка отказалась "глушить" российскую попсу

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В центре столицы Украины в кафе официантка отказалась выключить российскую поп-музыку, поскольку "ненавидит украинский язык".

Такое сообщение в понедельник, 18 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал Мирослав Гай (волонтер, воевавший в зоне АТО, а ныне – офицер резерва).

"Какое-то нашествие русской музыки в Киеве. Сначала зашел на Крещатике в кафе "Сити". Хорошее кафе. Всегда любил. Орет русская музыка. Причем, если бы хорошая. Поставить что-то другое отказались, мол играет и на улицу. Матюкнулся, каюсь, ушел", − написал он.

Затем Гай зашел с целью позавтракать в соседнее заведение − Sandwich bar FreshLine, где вновь наткнулся на "московскую, низкопробную попсу".

"Спрашиваю девушку за баром, не можно что-то другое поставить? Ответ меня взбисил - "Это музыка с моего телефона, а украинский я ненавиж..."Я даже не дослушал"", − подытожил Гай.

Напомним, ранее в детсаду Киева вспыхнул скандал из-за украинского языка. До этого языковой скандал полыхнул во Львове в поезде из-за проводницы.