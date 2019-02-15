"Вам во Львов нужно": в детсаду Киева вспыхнул скандал из-за украинского языка

Детский сад. Иллюстративное фото / Информатор

В одном из детсадов вспыхнул скандал на языковой почве − русскоязычные родители массово осудили мать и девочку за общение на украинском языке.

Соответствующее сообщение на своей странице Facebook опубликовала пострадавшая, Марина Овсиенко.

Женщина утверждает, что из-за неприязни к ним по поводу украинского языка ее дочь заставляли в детском спектакле играть лягушку. Мать, посчитав, что из-за этого ребенка буду обижать еще сильнее, вообще отговорила ее от такой роли.

Во время переписки по этому поводу между Овсиенко и русскоязычными родителями возник конфликт. Те в грубой форме заявили, чтобы женщина "ехала во Львов" и "чтобы и немедленно забрала своего ребенка из учебного заведения".

Напомним, ранее языковой скандал полыхнул во Львове в поезде из-за проводницы. До этого языковой скандал разгорелся вокруг авиарейса в Египет.