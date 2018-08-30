"Е**ные бандеры": на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за украинского языка

"Героиня" скандала / Скриншот/YouTube

В Днепропетровской области одна из пассажирок маршрутного автобуса, следовавшего из Новомосковска в Павлоград требовала прекратить разговаривать на украинском языке.

При этом скандалистка заявила, что является уроженкой Донецка, рассказали о диалоге мужчины со сторонницей "русского мира" в сообществе "Україна говорить" в Facebook.

"Сажусь мирно-тихо на свое место, звонит собрат из 56-ой бригады, говорю на украинском языке с ним о том, о сем, и где-то через пару минут слышу крик справа: "Хватит, хватит, бандера, я из Донецка ... х**лы е**ные, бандеры!", - говорится в сообщении.

При этом мужчина начал съемку скандала, однако женщина, увидев камеру, начала вести себя более сдержанно.

" Х*й я тебе скажу за Бандеру. Это я тебе сказала, а не в камеру твою. Слышь, я тебе сейчас плюну в глаза твои бесстыжие", - заявила она.

Напомним, в Кривом Роге в суде фанатка СССР заявила, что не признает Украину.

Ранее в Николаеве разгорелся скандал из-за наглой "сепарши".