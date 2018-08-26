"Развелось мрази ватной": в Николаеве разгорелся скандал из-за наглой "сепарши"

"Героиня" скандала в Николаеве / Скриншот с видео Facebook

В Николаеве на одной из улиц произошел скандал, во время которого женщина стала выкрикивать оскорбительные высказывания в адрес Украины, при этом ее слова засняли на видео очевидцы.

Как рассказал автор видео, перед этим женщина сбила ногами банку с деньгами девушки, которая играла на инструментах на улице.

После этого он обратился к женщине из-за ее поступка, а в ответ услышал: "Где ваша Украина?".

"Сепарша высшей категории!" — написал о ней автор видео.

Отметим, что в комментариях пользователи возмутились из-за хамского поведения "героини" скандала.

"Вот развелось мр*зи ватной", — написала одна из пользователей.

Напомним, ранее в Кривом Роге в суде фанатка СССР заявила, что не признает Украину.