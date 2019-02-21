В Украине появилась новая профессия

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В Украине официально появилась новая профессия - трансплант-координатор, создание которой было предусмотрено законом о донорстве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Трансплант-координаторы будут налаживать связь между всеми участниками процесса трансплантации, в частности будут проверять и получать согласие на донорство, вовремя и систематически обновлять информацию в Единой государственной системе трансплантации (ЕГИСТ), организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов.

Они будут коммуницировать между донорами и их семьями и реципиентами, которые ожидают трансплантации. В Минздраве уточнили, что первая группа будущих трансплант-координаторов уже учится в Запорожской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины. Практическую часть (около 70% курса) медики проходят в Центре трансплантации Запорожской областной больницы.

Врач-нейрохирург, онколог Антон Шкиряк ранее сообщил, что больше всего рак грозит представителям пяти профессий — пилотам и бортпроводникам, мастерам маникюра и педикюра, фермерам, а также офисным работникам.