Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2019 года

Тарас Шевченко / РБК-Украина

Комитет Шевченковской премии своим голосованием определил лауреатов 2019 года. Об этом в Facebook сообщил член комитета премии, директор издательства Смолоскип Ростислав Семкив.

В номинации "Публицистика, журналистика" победили Богдан Горынь и Оксана Забужко.

В номинации "Музыкальное искусство" - Владимир Шейко.

В номинации "Визуальное искусство" - Василий Чебаник.

В номинации "Киноискусство" - Роман Бондарчук.

В номинации "Театральное искусство" - Ростислав Держипильский.

Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро Тараса Шевченко активист из Винницы Юрий Павленко по прозвищу Хорт изрезал ножом картины с необычными изображением Шевченко на глазах у пассажиров.