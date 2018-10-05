Названы лауреаты Нобелевской премии мира

Лауреатами Нобелевской премии мира стали Надя Мурад и Денис Муквеге / Reuters

В Норвегии решили, что в 2018 году Нобелевской премии мира достойны гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад.

Врача и правозащитницу наградили за усилия, приложенные в борьбе с сексуальным насилием во время войн и вооруженных конфликтов, говорится на странице премии в Twitter.

"Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира за 2018 год Денису Муквегу и Наде Мурад…", — отмечается в сообщении.

Лауреатами Нобелевской премии мира стали Денис Муквеге и Надя Мурад / Скриншот с twitter.com/NobelPrize

Ранее сообщалось, что обладателя Нобелевской премии по медицине и физиологии стали ученые, открывшие терапию онкозаболеваний путем ингибирования негативной иммунной регуляции. В 2018 году размер премии составит 9 млн крон (немногим больше миллиона долларов или порядка 28,6 миллиона гривен).