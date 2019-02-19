"Петр Алексеевич Ленин": журналист диагностировал у Порошенко помутнение рассудка

Петр Порошенко и Виталий Кличко на Майдане

Рассказ президента Петра Порошенко о том, как он якобы переносил тела погибших из Мариинского парка в Киеве во время Евромайдана, свидетельствует о помутнении рассудка президента.

Такое мнение высказал журналист Александр Дубинский в своем видеоблоге на YouTube.

"Мы наконец-то получили железобетонные доказательства тому, что страной правит умалишенный, который называет себя Петром Порошенко", - сказал Дубинский.

По его словам, с таким "талантом актера" Порошенко мог бы "блистать на сцене", а не быть президентом Украины.

"Я смотрю на это придыхание, актерское мастерство, как он выдавливает из себя воспоминания, почти что сдерживая слезы, и думаю: бл*ть, какого талантливого актера мы променяли на паршивого президента. Мог же человек блистать на сцене. Врет же и совершенно не краснеет", - отметил журналист.

Дубинский добавил, что Порошенко считает себя "мессией и почти полубогом": "Я смотрел это и думал: может, человек болен? Потом вспомнил, что и правда болен, - у него, простите, диабет. И это может быть одним из последствий, что у человека тупо едет крыша. Он считает себя мессией и почти полубогом, Петр Алексеевич Ленин".

Ранее лидер Социалистической партии и экс-советник главы МВД Илья Кива заявил, что Порошенко во время Евромайдана злоупотреблял алкоголем.

"Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж (Дома профсоюзов), где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил", - рассказал Кива.