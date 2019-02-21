''Держитесь подальше!'' Россияне разъярились из-за НАТОвских кораблей возле Крыма

Корабли НАТО / РИА Новости

Военным кораблям стран НАТО нужно "держаться подальше" от берегов аннексированого Крыма.

Именно в таком угрожающем тоне высказался "глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель, сообщает портал "РИА Новости".

"Эти учения пройдут под пристальным вниманием России. Другого варианта просто быть не может", – заявил он. Гемпель также заявил, что у США репутация страны, которая создает вооруженные конфликты в разных точках земного шара, и учения НАТО – "очередная провоакция".

Напомним, ранее экс-зам генсека НАТО оценил вероятность прямого столкновения Украины и России. Позднее генерал США прямо указал на связь конфликта украино-российского конфликта на Азове с признанием аннексии Крыма.