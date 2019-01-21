Экс-зам генсека НАТО оценил вероятность прямого столкновения Украины и России

Прямое столкновение Украины и России возможно, полагает экс-зам генсека НАТО / Reuters

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-посол США в Российской Федерации Александр Вершбоу считает, что прямое столкновение Украины и РФ возможно.

Наша страна должна быть готова к новой прямой военной атаке, в частности, к новой агрессии в Азовском море, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

По его словам, прямое столкновение между украинским государством и Россией возможно, хотя, может, это и не очень вероятно.

"…россияне могут достичь многих своих целей более запутанными формами агрессии: кибератаками, дезинформацией, разжиганием сепаратизма, коррупцией и другими средствами создания нестабильности в Украине", — отметил собеседник.

Читайте такжеДипломат оценил готовность Украины к войне с РоссиейВершбоу добавил, что надо быть готовым и к новой прямой военной атаке РФ — или опять в Азовском море, или с целью захвата территории вдоль побережья Азовского моря.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.