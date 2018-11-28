National Interest назвал основное оружие РФ в возможной войне против Украины

Российский ЗРК С-400 / kap-yar.ru

В случае, если ситуация вокруг Керченского пролива обострится, и конфликт перерастет в полномасштабное военное столкновение России и Украины, РФ может применить пять типов вооружений.

Как пишет National Interest, это кибероружие, ракетные системы класса "земля-воздух", "зеленые человечки", артиллерия и беспилотники.

"Из-за сдержанности Запада в вопросе передачи Киеву летальных вооружений, а также тяжелой экономической ситуации у Украины нет очевидных возможностей противостоять России вдоль границы. Пока Россия упорно продолжает переправлять оружие и людей на Донбасс, Киев будет бороться за восстановление порядка и возвращение своей территории", - отмечает автор статьи.

Ранее российский сенатор Константин Косачев, комментируя слова президента Петра Порошенко об угрозе полномасштабной войны с РФ, заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы предотвратить военный конфликт с Украиной. "В свою очередь, Россия - самостоятельно либо коллективными усилиями - сделает все возможное, чтобы военный конфликт ни в каком виде не допустить", - сказал Косачев.

Накануне Петр Порошенко заявил, что Украине угрожает полномасштабная война с РФ. По его словам, об этом может свидетельствовать скопление российской военной техники у границ страны. "Я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Россией", - сказал он.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.