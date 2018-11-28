В Москве прокомментировали страхи Порошенко перед войной с Россией

Президент Украины Петр Порошенко

Москва сделает все возможное, чтобы предотвратить военный конфликт с Украиной.

Об этом заявил российский сенатор Константин Косачев, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко об угрозе полномасштабной войны с РФ, передает РИА Новости.

"В свою очередь, Россия - самостоятельно либо коллективными усилиями - сделает все возможное, чтобы военный конфликт ни в каком виде не допустить", - приводит агентство слова Косачева.

По его словам, российские власти не рассматривают войну "как перспективу в отношениях" с Киевом.

Накануне Петр Порошенко заявил, что Украине угрожает полномасштабная война. По его словам, об этом может свидетельствовать скопление российской военной техники у границ страны. "Я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Россией", - сказал он.

Позже, в интервью NBC он обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с требованием "убраться из Украины".

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.